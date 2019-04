vor 54 Min.

Ladendieb bedroht Kunden mit einer Druckluftwaffe

Die Polizei musste nach einem Streit in einem Supermarkt in Kaufering einschreiten.

Nach einem Streit in einem Supermarkt in Kaufering eskaliert die Situation. Warum der mutmaßliche Täter sofort ins Gefängnis musste.

Von Thomas Wunder

Ein Ladendieb hat am späten Samstagabend in einem Supermarkt in Kaufering einen Kunden mit einer Druckluftwaffe bedroht.

Nach Angaben der Landsberger Polizei kam es gegen 19.20 Uhr im Kassenbereich zu einem Streit, nachdem der 51-jährige Kunde den 29-Jährigen aufgefordert hatte, eine zuvor eingesteckte Ware auch zu bezahlen. Der Ladendieb wartete daraufhin im Ausgangsbereich und zielte mit einer Waffe auf den Kunden, der sie ihm geistesgegenwärtig aus der Hand schlug und den 29-Jährigen anschließend fixierte.

Beiden Personen kamen jeweils ein weiterer Mann zu Hilfe, woraus sich ein Gerangel entwickelte, in dessen Verlauf ein 32-Jähriger ins Gesicht geschlagen wurde. Auch der Mann, der zuvor mit der Waffe bedroht worden war, erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Rucksack durchsucht

Der 29-jährige Täter wurde von Polizeibeamten festgenommen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Druckluftwaffe. Zudem führte eine Durchsuchung des Rucksacks des Mannes weitere gefährliche Gegenstände sowie Reste von Betäubungsmitteln zu Tage. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den 29-jährigen ein Haftbefehl bestand, weswegen er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde.

