vor 47 Min.

Ladendieb kann sich losreißen und verschwindet in Landsberger Wohngebiet

Die Landsberger Polizei sucht zwei Männer, die am Dienstag aus einem Supermarkt liefen, ohne die mitgenommenen Waren zu bezahlen.

Zwei Männer füllen in einem Supermarkt in Landsberg ihre Taschen und wollen nicht bezahlen. Dann greift ein Kunde ein.

Die Landsberger Polizei sucht nach zwei Männern, die am Dienstag gegen 11 Uhr in einem Supermarkt am Penzinger Feld aufgefallen waren. Wie die Polizei berichtet, soll der jüngere Mann den Kassenbereich mit deutlich vollen Taschen passiert haben, ohne die Ware zu bezahlen. Als er daraufhin von der Verkäuferin angesprochen wurde, ergriff er die Flucht und versuchte wegzurennen.

Ein couragierter Kunde hielt den Täter am Arm fest, dieser konnte sich jedoch losreißen. Nach dem Verlassen des Supermarktes konnten die Täter in Richtung des angrenzenden Wohngebietes flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise, insbesondere von dem Zeugen, der versucht hatte, den Dieb zu stoppen. (lt)

