vor 38 Min.

Läden zu, Licht aus

Magische Objekte im Kunstraum Stoffen

Von Minka Ruile

Läden zu, Licht aus; kein Exponat im Visier der Strahler – wie ein Labyrinth aus dunklen Höhlen empfängt der Kunstraum Stoffen seine Besucher. Die meisten stutzen und zeigen sich überrascht, dreht sich doch im Visuellen fast alles darum: das geheimnisvolle, das magische, mal spärliche, mal verschwenderische wie auch das in Ausstellungsräumen so bedeutsame, „richtige“ Licht. Studien zu diesem Thema füllen ganze Regalwände. Museumsarchitektur richtet sich danach aus; Licht ist hier nicht zufällig, sondern wird geplant.

„Spots aus“ heißt es zur Präsentation der Werke des Münchner Künstlers Hans Schork deshalb auch im Kunstraum nicht aus einer schrägen Laune des Galeristen heraus. Der Verzicht auf Beleuchtung ist vielmehr Teil des Ausstellungskonzepts und durch die Exponate selbst begründet: Ihren poetischen Zauber entfalten die lichtkinetischen Objekte Hans Schorks erst in vollkommener Dunkelheit.

Poesie erzeugt durch Technik? Damit es zu dieser Transformation kommt, bedarf es neben Künstler und Kunstwerk eines Dritten, des Betrachters. Zumindest darin unterscheidet sich die in vielem so eigene Konkrete nicht von anderen Formen der Kunst: Erst über die WahrNehmung findet sie den Weg zu unserem Bewusstsein, und erst damit Verankerung in der Welt.

Wie Zauberkästen sind auch Schorks magische Lichtobjekte bestückt mit einfachem Material, der Zauber ergibt sich aus dessen Gebrauch. Hinter Acrylglas verrichten Leuchtstoffröhre, Elektromotor, die feststehende Front- sowie dahinter eine rotierende Drehscheibe ihre Arbeit. Weitere Details zu Technik und Aufbau der „Kasterl“, wie Schork sie nennt, ließen sich anführen; die meditative Wirkung ihrer stetig sich verändernden Lichtspiele vermittelt sich hingegen nur auf der Erlebnisebene. Stühle in der Mitte des Raumes laden deshalb dazu ein, sich aufzuhalten und einzulassen auf die Mini-Kosmen ... (ink)

„Lichtkinetische Objekte“, eine Ausstellung mit Arbeiten des Münchener Künstlers Hans Schork im Kunstraum Stoffen, Stadler Straße 2, ist geöffnet bis Sonntag, 26. Mai, immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.