Landet Musikproduzent Micar aus Greifenberg den nächsten Charterfolg?

Carsten Michel lebt in Greifenberg und ist vielen Menschen als Micar bekannt: Der Musikproduzent hatte schon erste Charterfolge und veröffentlicht heute seine neue Single „It’s only Love“.

Von Kiara Lachmann und Dominic Wimmer

Für Micar wird es spannend: Am Freitag erscheint seine neue Single „It’s only Love“. Und am Sonntag ist er bei einem Live-Auftritt im ZDF-Fernsehgarten zu sehen. Micar ist spätestens seit 2017 vielen Musikfans ein Begriff. Der DJ und Musikproduzent war damals 17 Wochen in den deutschen Singlecharts und schaffte es mit seinem Song „Burden down“ sogar bis auf Platz 29. Micar, das ist Carsten Michel. Der 43-Jährige lebt mit seiner Familie in Greifenberg und ist vielen Menschen in der Region als Moderator bei Radio TOP FM bekannt. Welche Idee hinter seiner neuen Single „It’s only Love“ steckt, wie schwer es ist, einen erfolgreichen Song zu komponieren – all das und noch viel mehr hat er dem LT verraten.

Liebe hat viele verschiedene Facetten. Sei es die Liebe in einer Partnerschaft, in der Familie oder auch die zu seinen Mitmenschen. Genau von diesem Thema handelt auch die aktuelle Single von Micar. „Von Liebe kann man nie genug haben. Ich finde diese Aussage besonders in der heutigen Zeit sehr wichtig“, sagt Micar. Damit möchte er aber auch ausdrücken, dass die Liebe übergreifend gemeint ist und jeder dazugehört, beispielsweise auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. „Wir sollten uns alle ein bisschen mehr auf die Liebe konzentrieren und uns auf sie einlassen“, erklärt der 43-jährige zweifache Familienvater. Seine mittlerweile sechste Single – die erste erschien im Jahr 2014 – ist allerdings nicht im Handumdrehen entstanden. Die Arbeit dauerte mehrere Wochen „Insgesamt haben wir drei Monate an dem Song gebastelt“, erzählt der Greifenberger. „Man kann es auch ein bisschen als Rückkehr zu meinen Song ’Burden Down’ sehen. Der Beat ist etwas schneller, aber sehr tanzbar.“ Der Song „Burden Down“ hat es nicht nur auf Platz 29 der deutschen Charts geschafft, sondern wurde auch über 200.000 Mal verkauft und hat somit Goldstatus in Deutschland erreicht. „Es war echt ein schönes Gefühl, von Leuten auf meinen Song angesprochen zu werden, oder zu sehen, dass die Menschen mitsingen und einfach feiern.“ Mit dem Erfolg hat Carsten Michel dann auch das Plattenlabel gewechselt – von Kontor Records zu Warner Music Germany. Der Videoclip zu "Burden Down" von Micar: Carsten Michel selbst ist für den Song verantwortlich, ist darin aber nicht zu hören. Gesungen wird „It’s only love“ von dem Kanadier Brandon Lehti. „Ich habe für den Song mit einem kanadischen Songwriter-Team zusammengearbeitet. Das Team ist auf mich aufmerksam geworden und hat mich deshalb gefragt, ob ich Interesse an einer Zusammenarbeit habe. Und da ich ein großer Vancouver-Fan bin, war meine Antwort klar“, sagt Micar. Micar will Leute glücklich machen Inspiriert hat ihn zu diesem Song allerdings ein eher trauriger Umstand. „In den letzten Jahren sind leider viele liebe Menschen verstorben. Und da wird man nachdenklich. Man fragt sich, was die wirklich wichtigen Werte im Leben sind und meiner Meinung nach ist das die Liebe.“ Für seinen neuen Song wünscht er sich, dass er positiv aufgenommen wird. „Ich würde mich freuen, wenn meine Musik glücklich macht und die Menschen mit dem Song die Liebe feiern“, sagt Micar.

