Landkreis Landsberg: 150 Corona-Tests an einem Tag

Auf der Teststrecke in einer Halle des ehemaligen Penzinger Fliegerhorsts nehmen Mitarbeiter wie (von links) Daniel Kolb und Anita Schollenberger täglich Proben, die dann in Laboren auf das Coronavirus untersucht werden.

Plus Im Pandemiezentrum des Landkreises in Penzing wird das Angebot ausgeweitet. Wie lange es dauert, bis Testergebnisse übermittelt werden und wer in Quarantäne muss.

Von Thomas Wunder

Der Blick in die Nachbarschaft zeigt, wie schnell eine Stadt zum Corona-Hotspot erklärt wird. In Memmingen und Kaufbeuren wurden zuletzt die kritischen Warnwerte erreicht. Und wie stellt sich die aktuelle Situation im Landkreis Landsberg dar? Unsere Zeitung hat sich mit Wolfgang Müller, dem Pressesprecher des Landratsamts, über die Zahl der aktuell Infizierten, die Wartezeiten bei Corona-Tests und die aufwendige Suche nach Kontaktpersonen unterhalten.

Das Infektionsgeschehen in einem Landkreis wird über die Sieben-Tage-Inzidenz bewertet. Dieser Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen gegeben hat – und zwar hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Der Warnwert liegt bei 50, der Frühwarnwert bei 35 Fällen. Letzterer wurde zum Beispiel mit 45,05 Fällen in Kaufbeuren überschritten. Dort waren in einem Alten- und Pflegeheim neun Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Da es sich nach Einschätzung des dortigen Gesundheitsamts und der Stadt um ein klar lokalisiertes und eingrenzbares Infektionsgeschehen handelt, wurden vorläufig keine weiteren allgemeinen Beschränkungen für die Bevölkerung angeordnet.

Zwei Drittel der positiv Getesteten sind Urlauber

Im Landkreis Landsberg liegt der Wert aktuell bei 19,2, wie Wolfgang Müller sagt. Derzeit befänden sich 36 Personen in Quarantäne, die positiv auf das Virus getestet wurden. Sie alle zeigten keine schweren Symptome der Erkrankung, es gebe nur einige wenige milde Verläufe, die Mehrzahl habe keine Symptome. Gut zwei Drittel der positiv Getesteten seien Reiserückkehrer, die sich in einem der Testzentren an den Grenzen hätten testen lassen.

Am Testzentrum des Landkreises auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts in Penzing wurden laut Müller seit dem Re-Start am 25. August 1280 Personen getestet. Das seien im Schnitt 106 Tests pro Tag. An einem Tag hätten sich sogar 150 Personen einem Test unterzogen. Das Angebot für Testungen werde nun auf Freitag ausgeweitet. Ab sofort könnten sich Betroffene von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr testen lassen. Bisher sei der Freitag für Reihentestungen reserviert gewesen. Eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 08191/129-1740 sei weiterhin zwingend erforderlich.

Seit 25. August haben sich 1280 Personen auf der Teststrecke in Penzing testen lassen. Bild: Thorsten Jordan

Derzeit, so Müller, würden in erster Linie Reihentests mit Lehrkräften aus dem Landkreis durchgeführt. Die Zahl der Reiserückkehrer, die sich testen lassen, gehe erwartungsgemäß zurück. „Die Testergebnisse der Labore werden aktuell wieder innerhalb von 24 bis 48 Stunden übermittelt“, sagt Wolfgang Müller. Zwischenzeitlich hatte es, aufgrund von fehlenden Kapazitäten bei den Laboren, Verzögerungen bei der Ergebnisübermittlung gegeben und es mitunter drei Tage und mehr gedauert, bis die Ergebnisse gemeldet wurden.

Negative Testergebnisse werden direkt an das Testzentrum gemeldet. „Von dort aus werden die getesteten Personen dann auch sehr schnell informiert“, sagt Pressesprecher Müller. Positive Testergebnisse würden direkt an das Landsberger Gesundheitsamt gemeldet, das dann umgehend alle weiteren Schritte veranlasse. Dabei werde mitunter „Detektivarbeit“ geleistet. Denn die Gesundheitsämter sollen die Infektionsketten nachvollziehen und alle Kontaktpersonen einer infizierten Person ausfindig machen.

Quarantäne: "Die Leute sind sehr diszipliniert."

Um die Nachverfolgung bei Corona-Fällen kümmern sich in Bayern die „Contact Tracing Teams“, denen eigens dafür geschulte Mitarbeiter angehören. Ihre Hauptaufgabe: Sie müssen mithilfe des Infizierten herausfinden, mit wem dieser in letzter Zeit Kontakt hatte und die Adressen der Personen feststellen. Wenn sich dabei herausstellt, dass eine Person längeren Kontakt zum Patienten hatte, also sich infiziert haben könnte, dann müsse diese Kontaktperson in Quarantäne.

Derzeit seien neben den 36 Infizierten aus dem Landkreis 90 Kontaktpersonen in Quarantäne. Und halten sich die Personen an die Quarantäne? „Die Leute sind sehr diszipliniert“, sagt Wolfgang Müller. Die Contact Tracing Teams organisieren zudem regelmäßige Tests, melden sich tagtäglich übers Telefon und fragen nach Symptomen, so Müller. Zehn Vollzeitstellen seien am Landsberger Gesundheitsamt für diese Aufgabe vorgesehen.

Die Corona-Hotline des Landratsamts unter 08191/129-1680 ist ab sofort von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt.

