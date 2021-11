Landkreis Landsberg

18:44 Uhr

3G-Regelung: Firmen im Kreis Landsberg haben mit Problemen zu kämpfen

Plus Die Corona-Ampel steht auf Rot. Auch im Kreis Landsberg gilt am Arbeitsplatz nun die 3G-Regel. Die großen Unternehmen im Landkreis stehen vor Problemen.

Von Dominik Stenzel

Seit Montag steht in Bayern die Corona-Ampel auf Rot. Das heißt, dass mehr als 600 Patientinnen und Patienten in Zusammenhang mit Covid-19 auf den Intensivstationen behandelt werden. Auch im Landkreis Landsberg gelten daher verschärfte Regeln. So gilt beispielsweise ab sofort die 3G-Regelung am Arbeitsplatz: Zutritt ins Büro oder in die Werkstatt erhalten nur noch nachweislich Geimpfte, Genesene oder Getestete. Bei der Umsetzung stoßen gerade große Firmen auf Hindernisse. Insbesondere der Datenschutz sorgt für Probleme. Es wird auch Kritik an den politischen Entscheidungsträgern laut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen