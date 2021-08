Abgeordneter Kießling initiiert Hilfsaktion: Trocknungsgeräte für Flutopfer

Gemeinsam mit dem Kreishandwerksmeister Markus Wasserle initiiert der Landsberger Bundestagsabgeordneter Michael Kießling eine Hilfsaktion für die Opfer der Flutkatastrophe.

Dem Aufruf des Bundestagskollegen Detlef Seif folgend, initiierte der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ( CSU) aus dem Landkreis Landsberg mit dem Kreishandwerksmeister und stellvertretenden Landrat Markus Wasserle ( SPD) eine gemeinsame Hilfslieferung mit Bautrocknungsgeräten in das Flutkatastrophengebiet nach Nordrhein-Westfalen. Das gab Kießling in einer Pressemitteilung bekannt.

„Große Teile des Wahlkreises Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II sind schwer von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Daher besteht aktuell ein hoher Bedarf und Engpass an Hochleistungs-Bautrocknern, um bei noch nutzbaren Gebäuden Schimmelbefall zu verhindern“, berichtete der Bundestagsabgeordnete. „Die kostenlos zur Verfügung gestellten Bautrocknungsgeräte kommen in den Schulen und Kindergärten der Stadt Erftstadt zum Einsatz und leisten einen wichtigen Beitrag, um möglichst zeitnah wieder die Nutzung der städtischen Infrastruktur zu ermöglichen.“

Auch ein Logistikunternehmen aus Gilching macht mit

Über die Innungen der Kreishandwerkerschaft wurden die Bautrocknungsgeräte durch den Kreishandwerksmeister Markus Wasserle organisiert. Den Transport ins Krisengebiet übernahm dann das Logistikunternehmen Reichhart Logistik GmbH aus Gilching (Landkreis Starnberg) – ebenfalls kostenlos. „Zunächst danke ich allen Beteiligten für die rasche und so not-wendige Hilfe für die Betroffenen in den Katastrophengebieten. Deutschland steht zusammen und zeigt einen beispielhaften Zusammenhalt“, sagte der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling.

Auch Kreishandwerksmeister Markus Wasserle zeigte sich begeistert vom Engagement der im Landkreis Landsberg ansässigen Handwerksunternehmen: „Jedes Gerät hilft den Menschen, die nahezu alles verloren haben. Damit zeigen wir als Kreishandwerkerschaft Solidarität und setzen uns für unsere Mitbürger in Not ein.“

Die Übergabe der Bautrocknungsgeräte an das Logistikunternehmen Reichhart fand bei der Firma Amberg Bau in Leeder statt, die Geräte kamen noch am selben Tag in Erftstadt an. (lt)

Lesen Sie dazu auch