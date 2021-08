Ammersee: Einsatzkräfte finden Leiche des vermissten Anglers

Traurige Gewissheit: Der vermisste Angler ist tot. Einsatzkräfte finden die Leiche des Mannes im Ammersee.

Der seit Freitagmorgen vermisste Angler ist tot im Ammersee aufgefunden worden. Das gab die Polizei am Samstagnachmittag bekannt. Mit Tauchern der Wasserwachten wurde die Leiche am Mittag geborgen.

Die Mann wurde am Freitag von seiner Frau als vermisst gemeldet

Wie berichtet, waren an der Suchaktion Einsatzkräfte der Wasserwachten, das THW Ingolstadt, die Rettungshundestaffel Voralpenland und die Polizei beteiligt. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus, die weitere Sachbearbeitung hat die Kripo Fürstenfeldbruck übernommen.

Der 65-Jährige war am Donnerstagabend im Bereich Aidenried mit einem Boot zum Angeln gefahren. Seine Frau hatte ihn, nachdem er am Freitag nicht nach Hause zurückgekehrt war, bei der Polizei Weilheim als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte hatten am ganzen Freitag nach ihm gesucht.

