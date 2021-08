Ammerseebahn: Landkreis Landsberg schaltet sich nach Fahrplan-Kritik ein

Mit dem Fahrplanwechsel drohen Verschlechterungen für Pendler auf der Ammerseebahn. Welche Änderungen der Landkreis Landsberg fordert.

Die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) geplanten Veränderungen auf der Strecke der Ammerseebahn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember haben im Landkreis für viel Kritik gesorgt. Vor allem Bahnfahrer Egling und Dießen müssen mit Verschlechterungen rechnen. Im Landratsamt hat man erst vor kurzer Zeit von den geplanten Änderungen erfahren und wird nun aktiv. Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler ( CSU) hat sich mit einem Schreiben mit der Bitte um nochmalige Prüfung des Sachverhalts an die BEG gewandt.

Weil sich wegen der Elektrifizierung die Fahrzeiten zwischen München und Buchloe ändern, will die BEG auch die Fahrpläne der Ammerseebahn ändern, um das Umsteigen im Knotenpunkt Geltendorf weiterhin sicherzustellen. Im Zuge dessen ist auch eine Verkürzung der letzten Verbindung von Augsburg nach Weilheim angedacht. Bisher beginnt diese Fahrt um 0.01 Uhr in Augsburg und endet um 1.12 Uhr in Weilheim. künftig soll die Verbindung unter der Woche nur noch bis Mering und am Wochenende bis Egling verkehren.

Pendler müssen früher losfahren

Der Verkehrsexperte Herbert König aus Schmiechen (Landkreis Aichach-Friedberg), früherer Chef der Münchener Verkehrsgesellschaft, hatte unserer Zeitung gegenüber die Auswirkungen der Planungen deutlich gemacht: „Wer mit dem ICE aus Richtung Hamburg kommt, müsste als letzten Zug den ICE nehmen, der um 21.32 Uhr in Augsburg ankommt, und könnte um 22.21 Uhr mit der Ammerseebahn weiterfahren. Wer aus Richtung Stuttgart nach Augsburg reist, müsste dann eine Stunde früher als bislang fahren, um die letzte Ammerseebahn um 23.21 Uhr zu bekommen.“ Auch wer aus Richtung München in die Gemeinden auf der Westseite des Ammersees wolle, müsse nach dem Fahrplanwechsel fast 40 Minuten früher los. Hier starte der Regionalexpress am Hauptbahnhof um 23.17 Uhr, und eine Weiterfahrt nach dem Umstieg in Geltendorf sei dann nach den Planungen um Mitternacht möglich, so der Verkehrsexperte.

Die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler hat sich an die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gewandt. Foto: Julian Leitenstorfer

„Durch diese Änderung wird die Verbindungsqualität an das westliche Ammerseeufer deutlich verschlechtert“, schreibt Margit Horner-Spindler an Klaus Wywiol von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft in München. Reisende und Pendler aus Augsburg oder München würden sich dann gezwungen sehen, eine frühere Verbindung zu nutzen. Der Fokus, welchen die BEG auf den Erhalt der Anschlüsse am Bahnhof Geltendorf gesetzt habe, dürfe nicht nur auf Reisende untertags gerichtet werden. „Viele Fahrgäste müssen auch Spätverbindungen nutzen, teils aus privaten, teils aus beruflichen Gründen.“

Ein Einschnitt in den öffentlichen Verkehr des Landkreises Landsberg

Zudem, so Horner-Spindler, bedeute die Veränderung einen weiteren Einschnitt in den öffentlichen Verkehr des Landkreises Landsberg. Dieser werde in den weiteren Planungen der BEG ohnehin signifikant schlechter als im Status quo gestellt. Gerade im ländlichen Raum, welchem der Landkreis Landsberg mit seiner Siedlungsstruktur definitiv angehört, sei das Vorhandensein von öffentlichen Verkehrsangeboten relevant und dringlich, wenn der motorisierte Individualverkehr auf die Schiene und den öffentlichen Nahverkehr verlagert werden soll. „Von der Verschlechterung des Angebots auf der Ammerseebahn ist gleichzeitig auch der allgemeine ÖPNV im Landkreis Landsberg betroffen“, schreibt Horner-Spindler.

Der Landkreis Landsberg, ebenso wie die von der Änderungen betroffenen Gemeinden Egling, Geltendorf, Schondorf, Utting und Dießen ersuchen die BEG deshalb um eine erneute Prüfung des Sachverhalts, vor dem Hintergrund, die spätverbindung in den Landkreis aufrecht zu erhalten.

Wie sich die Verkehrsministerin zum Thema äußert

Eglings Bürgermeister Ferdinand Holzer hatte sich, wie berichtet, auch an einen Landtagsabgeordneten Alex Dorow (CSU) aus Landsberg gewandt. Dieser sprach mit Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und machte sich für Nachbesserungen stark. Die Ministerin ihrerseits verweist in einer Stellungnahme, die dem LT vorliegt, auf einen „intensiven Abwägungsprozess“, bei dem die „lokale Verkehrsnachfrage“ eine zentrale Rolle gespielt habe. Deswegen habe der Fokus bei der Ammerseebahn auf guten Taktzeiten nach Augsburg und München gelegen und eine Verschiebung der Abfahrtzeiten sei nicht zu vermeiden gewesen.

Untertags soll südlich von Mering laut BEG ein zusätzlich zum Stundentakt fahrender Verstärkerzug auf die Mittagszeit verschoben werden, um die Nachfrage von Schülerinnen und Schülern sowie von Teilzeitbeschäftigten abdecken zu können. Wolfgang Oeser, Pressesprecher der BEG, sagte auf Nachfrage: „Mit Inbetriebnahme der zweiten S-Bahn-Stammstrecke Ende 2028 wird eine halbstündlich verkehrende Regional-S-Bahnlinie von München nach Buchloe eingerichtet. Mit der Angebotsverbesserung kann ab diesem Zeitpunkt die Ammerseebahn wieder zu den Zeiten des aktuellen Fahrplans verkehren.“