Ammerseebahn: Neuer Fahrplan sorgt für Protest

Plus Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es bei der Ammerseebahn deutliche Verschlechterungen. Eglinger können noch auf eine Nachbesserung hoffen.

Für massive Proteste haben die Pläne der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) auf der Strecke der Ammerseebahn geführt. Denn wie vorab durchsickerte, sind mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gravierende Verschlechterungen für die Bahnfahrer, vor allem in Merching, Egling und Dießen bis nach Weilheim, verbunden gewesen. Eine offizielle Stellungnahme der BEG auf Anfrage unserer Zeitung gibt Anlass zu etwas Hoffnung.