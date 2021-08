Ausbau der S4: Ein viertes Gleis wird wahrscheinlicher

Kommt der viergleisige Ausbau zwischen Pasing und Eichenau? Eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit fällt positiv aus. Der Fahrgastverband stellt nun eine Forderung.

Der viergleisige Ausbau zwischen München-Pasing und Eichenau (Kreis Fürstenfeldbruck) für die Bahnstrecke München-Allgäu sowie die S4 wurde im Rahmen des Deutschlandtakts in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Das gibt der Fahrgastverband Pro Bahn in einer Pressemitteilung bekannt. Auf dem Nadelöhr mit seinen momentan zwei Gleisen drängen sich derzeit tagtäglich Güterzüge, Personenzüge und S-Bahnen, was auch Auswirkungen für Pendler aus der Region Landsberg hat.

Die untersuchten Projekte wurden demnach insgesamt mit einem Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1,4 „äußerst positiv“ bewertet. „Damit kann die Verzögerungsdiskussion mit nur drei Gleisen endgültig zurück in die Mottenkiste“, sagt Andreas Barth, Sprecher des bundesweiten Fahrgastverbandes Pro Bahn für die Region München. In seinen Augen sei nun wichtig, dass der viergleisige Ausbau jetzt konsequent umgesetzt werde. „Die von Teilen der Politik monierte fehlende Begründung für vier Gleise ist mit der Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans jetzt klar gegeben“, so Andreas Barth weiter.

Die Linie S4 ist sehr stark belastet

Im Rahmen des Deutschlandtakts wurden im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums 181 Schienenprojekte volkswirtschaftlich bewertet, darunter auch der viergleisige Ausbau zwischen Pasing und Eichenau. Der erreichte Kosten-Nutzen-Faktor von 1,4 bedeutet: Jeder investierte Euro erzeugt 1,40 Euro volkswirtschaftlichen Nutzen.

Die Linie S4 gilt neben der S1 als die am stärksten belastete Strecke im S-Bahn-Netz ohne eigene Gleise. Der Ausbau der S4-Strecke ist seit den 1970er-Jahren geplant – lange Zeit waren laut der Pressemitteilung von Pro Bahn zwei eigene S-Bahn-Gleise von Pasing bis Buchenau einhelliger Konsens.

Fahrgastverband fordert konsequente Umsetzung

Seit wenigen Jahren favorisiert das Verkehrsministerium allerdings eine Sparvariante mit lediglich drei Gleisen und nur bis Eichenau. Im Frühjahr dieses Jahres hat das Landesverkehrsministerium laut Pro Bahn allerdings zugesagt, die Planung aufwärtskompatibel zu einem viergleisigen Ausbau machen zu wollen.

Jetzt wurde vom Bundesverkehrsministerium die Aufnahme des viergleisigen Ausbaus in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans im Rahmen des Deutschlandtakts bekannt gegeben. „Wir sind uns in der Region München und dem Allgäu einig: Wir brauchen vier Gleise. Die Entscheidung, die Strecke Pasing-Eichenau viergleisig auszubauen, ist richtig, jetzt muss sie umgesetzt werden“, so Pro-Bahn-Sprecher Andreas Barth abschließend. (lt)