Landkreis Landsberg

vor 35 Min.

Ausbildung im Kreis Landsberg: Auf einer Messe ruhen die Hoffnungen

Plus Im Kreis Landsberg bleiben viele Lehrstellen offen. Ein Grund ist wohl auch die coronabedingte Absage der Ausbildungsmesse 2020. Nun soll das zweitägige Event wieder stattfinden.

Von Dominik Stenzel

In diesem Jahr sind im Landkreis Landsberg besonders viele Lehrstellen offen geblieben. Markus Wasserle, Kreishandwerksmeister und stellvertretender Landrat ( SPD), ist sich sicher: Die coronabedingte Absage der Ausbildungsmesse im vergangenen Jahr ist ein maßgeblicher Grund dafür. Am Ende des Monats soll die Veranstaltung unter strengen Hygieneauflagen wieder stattfinden. Über zwei Tage wird Jugendlichen und Ausbildern am Kauferinger Sportzentrum die Möglichkeit gegeben, sich kennenzulernen und auszutauschen. Viele Betriebe im Landkreis sind froh darüber. Warum für einige die Suche nach Lehrlingen immer schwieriger wird.

