Landkreis Landsberg

16:03 Uhr

Ausbildungsmesse lockt Tausende Schüler nach Kaufering

Nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr konnte die Landsberger Ausbildungsmesse wieder stattfinden. Der Andrang war groß in Kaufering.

Plus Viele Lehrstellen sind im Kreis Landsberg offen. Nach der Absage 2020 setzen Betriebe Hoffnungen in die Ausbildungsmesse. Ein Streifzug über das Gelände in Kaufering.

Von Dominik Stenzel

Am frühen Donnerstagabend bildet sich in der Kauferinger Bayernstraße ein langer Rückstau. Der Grund: Zahlreiche Eltern haben sich mit ihren Kindern auf den Weg zur Landsberger Ausbildungsmesse gemacht, die nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr wieder stattfinden kann. Dort haben sie die Möglichkeit, verschiedene Berufe kennenzulernen und sich mit den Ausbildern auszutauschen. Das LT hat sich vor Ort ein Bild von dem Event gemacht und mit Schülerinnen, Schülern und Ausstellern gesprochen.

