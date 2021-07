Bauarbeiten bei der Bahn: Fahrplan wird geändert

Auf der Strecke Augsburg-Weilheim-Schongau stehen Weichenarbeiten an. Von den Fahrplanänderungen der Bahn ist auch die Strecke Dießen-Weilheim betroffen.

Die DB Netz AG führt Weichenarbeiten durch, die von Montag, 19., bis Sonntag 25. Juli, ganztägig Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ammersee-Altmühltal haben. Auf der Strecke Augsburg – Weilheim – Schongau kommt es in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen und Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Weilheim und Peißenberg.

Schienenersatzverkehr wird eingesetzt

Die Busse und Züge verkehren zu anderen Abfahrts- und Ankunftszeiten als im Regelfahrplan. Die BRB-Züge in den Streckenabschnitten Dießen – Weilheim und Peißenberg – Schongau haben ebenfalls geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten. In Weilheim ist für die Weiterfahrt nach Schongau beziehungsweise Augsburg ein Umstieg notwendig. Das teilt die Bahn in einer Pressemitteilung mit.

Fahrgäste finden auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne und die SEV-Haltestellen zum Download. (lt)

