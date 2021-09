Bei der Ammerseebahn wird nachgebessert

Plus Der Protest in den Kreisen Landsberg und Aichach-Friedberg gegen den neuen Fahrplan der Ammerseebahn zeigt Wirkung. Ein zentraler Punkt ist noch nicht geklärt.

Die von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) geplanten Veränderungen auf der Strecke zwischen Augsburg und Weilheim mit dem Fahrplanwechsel im Dezember haben in den Landkreisen Landsberg und Aichach-Friedberg für viel Kritik gesorgt (LT berichtete). Nun hat die BEG bei der Ammerseebahn noch einmal nachgebessert. Ob ein zentrales Anliegen der Kommunen an der Trasse zwischen Egling und Dießen erfüllt wird, ist aber noch unklar.