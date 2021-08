Landkreis Landsberg

vor 50 Min.

Beim Transall-Abschied fließen in Penzing auch Tränen

Einige Schaulustige verfolgten am Gelände des Fliegerhorstes Penzing den Abschiedsflug einer Transall am Mittwochvormittag. Darunter waren auch einige ehemalige Bundeswehrler.

Plus Zwei Transall überfliegen am Mittwoch ein letztes Mal den Penzinger Fliegerhorst. An der Startbahn finden sich viele Interessierte ein. Vor allem für die ehemaligen Beschäftigten ist es ein unheimlich emotionaler Abschied vom Flugzeugtyp.

Von Dominik Stenzel

Zunächst waren die beiden Transallflugzeuge nur als kleine Punkte am wolkenbedeckten Himmel zu vernehmen. „Da kommen sie“, rief ein Mann, der wie so viele andere anlässlich der Abschiedstour des „Engels der Lüfte“ am Mittwoch zum Penzinger Fliegerhorst gekommen ist. Sofort richteten sich die Blicke der Menschen gebannt gen Landsberg im Süden. Das im Landkreis wohlbekannte Brummen der Motoren wird immer lauter, die wuchtig anmutenden Flieger sind immer besser zu erkennen. Besonders bei einigen Ehemaligen des Lufttransportgeschwaders (LTG) 61 stiegen während des rund 20 Minuten andauernden Überflugs auch Tränen in die Augen. Im LT schwelgen frühere Techniker und Piloten in Erinnerungen.

