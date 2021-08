Bufdis im Kreis Landsberg: Die meisten wollen zum Rettungsdienst

Plus Seit zehn Jahren gibt es auch im Landkreis Landsberg den Bundesfreiwilligendienst. Marianne Asam vom BRK Landsberg zieht eine Bilanz.

Schon einmal, vor zehn Jahren, schauten soziale Einrichtungen wie das BRK Landsberg mit bangem Blick in die Zukunft. Damals brachte die Politik im Zuge der Bundeswehrreform die Aussetzung der Wehrpflicht und damit auch die Abschaffung des Zivildienstes auf den Weg. Den „Zivis“ folgten die „Bufdis“, Menschen jeden Alters, die für ein Taschengeld von 420 Euro monatlich Vollzeit am Bundesfreiwilligendienst teilnehmen.