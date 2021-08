Landkreis Landsberg

Bundestagskandidatin Carmen Wegge: Von der Poetin zur Politikerin

Carmen Wegge möchte für die SPD in den Bundestag einziehen. Die stellvertretende Landesvorsitzende der Jungsozialisten hat einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste bekommen.

Plus Die Münchner Juristin Carmen Wegge kandidiert bei der Wahl im September für die SPD. Im Wahlkampf plant die 32-Jährige eine besondere Aktion.

Von Gerald Modlinger

Rechtskundige Menschen können nicht nur Juristendeutsch formulieren. Die Juristen E.T.A. Hoffmann und Herbert Rosendorfer brachten es zu einiger schriftstellerischer Bekanntheit. Carmen Wegge gehört in gewisser Weise auch zu dieser Gruppe von Rechtskundigen. Die Juristin, die für die SPD als Direktkandidatin im Wahlkreis Starnberg-Landsberg antritt, hat sich nämlich auch schon als Poetry Slamerin hervorgetan. Und von da aus war es auch nicht mehr so weit in die Politik.

