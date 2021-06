Corona: Delta-Variante erreicht den Landkreis Landsberg

Es gibt einen ersten Infektionsfall mit der Delta-Variante des Coronavirus im Landkreis Landsberg. Was das in Sachen Quarantäne bedeutet.

Das Landratsamt Landsberg hat am Dienstagvormittag gemeldet, dass die ansteckende Delta-Variante des Coronavirus den Landkreis Landsberg erreicht hat. "Im Landkreis Landsberg am Lech wurde am 28. Juni erstmals die sogenannt SARS-CoV-2 Delta Virusvariante B.1.617 laborbestätigt", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die betreffende Person befinde sich bereits seit dem 24. Juni in Quarantäne und zeige die üblichen grippeähnlichen Symptome. Zwei enge Kontaktpersonen befinden sich seit diesem Datum ebenfalls im Quarantäne. Eine weitere Verbreitung ist nach aktuellem Stand nicht erfolgt, so das Landratsamt weiter.

Eine Verkürzung der Quarantänedauer, etwa von 14 auf 10 Tage, ist auch bei der „Deltavariante“ nicht möglich. Eine Beendigung der Isolation erfolgt sowohl bei den Indexfällen, als auch bei den engen Kontaktpersonen, erst nach 14 Tagen und nur nach einem negativen PCR/Schnelltestergebnis. Am Dienstag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Landsberg bei 0,8.