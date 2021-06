Corona: Der Inzidenzwert im Kreis Landsberg ist stabil niedrig

Der bundesweit positive Trend bezüglich der Corona-Neuinfektionen zeigt sich auch im Landkreis Landsberg. Welche Lockerungen gelten.

Gute Nachrichten vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) in Sachen Corona für den Landkreis Landsberg: Am zweiten Tag in Folge liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert unter 20. Bereits seit Montag gelten auch weitere Lockerungen.

Am Dienstagmorgen gibt das RKI den Inzidenzwert, dieser gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner es innerhalb von sieben Tagen gegeben hat, wie schon am Montag mit 19,1 an. Auch gibt es laut RKI keine weitere Corona-Neuinfektion im Landkreis. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis Landsberg 4064 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, bislang sind 69 Personen an oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Es dürfen sich wieder mehr Personen treffen

Seit Montag gelten im Landkreis auch weitere Lockerungen, da der Inzidenzwert nun schon länger unter dem Schwellenwert von 35 liegt. So dürfen sich nun wieder Personen von insgesamt drei Hausständen privat treffen, allerdings dürfen es nicht mehr als zehn Personen sein. Kinder unter 14 Jahren sowie Genesene und Geimpfte bleiben bei der Ermittlung der Zahl der Teilnehmer unberücksichtigt, teilt das Landratsamt Landsberg mit. (lt)

