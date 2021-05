Corona: Ein weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist weiter stabil. Allerdings meldet das Landratsamt wieder einen Todesfall.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist weiterhin im gelben Bereich - das heißt, die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch Stand Dienstagvormittag unter 50 geblieben. Allerdings weist sie mit 46,5 (Montag: 44,1; Sonntag 35,7) eine leicht ansteigende Tendenz auf. Der Wert gibt an, wie viele von 100.000 Menschen sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Im Laufe des Montags wurden im Landkreis vier Neuinfektionen festgestellt, so die jüngsten Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen beträgt im Landkreis Landsberg nunmehr 4001.

Inzwischen sind es 67 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Allerdings ist eine weitere Person an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich um eine ältere Person mit Vorerkrankungen. Seit Beginn der Pandemie ist das der 67. Todesfall, der im Zusammenhang mit Covid-19 registriert wurde. Daneben sind aktuell drei Personen schwer an Covid-19 erkrankt. Sie werden auf der Intensivstation des Klinikums behandelt, zwei davon werden beatmet, so das Landratsamt. 119 (Montag: 121) positiv getestete Personen befinden sich in Quarantäne, außerdem 138 (151) enge Kontaktpersonen.

Die heutigen Zahlen wurden vom RKI erst im Laufe des Vormittags gemeldet. Normalerweise werden sie bereits am frühen Morgen aktualisiert. (lt)

