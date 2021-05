Corona-Inzidenz: Landkreis Landsberg rückt an die 50er-Marke heran

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Landsberg schwächt sich deutlich ab. Sinkt die Inzidenz dauerhaft unter 50, stehen weitere Lockerungen in Aussicht.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg bewegt sich in großen Schritten in Richtung 50er-Marke. Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 50,7, tags zuvor war er bei 59 gelegen, am Montagmorgen sogar noch bei 74. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb von sieben Tagen unter 100.000 Personen neu mit dem Coronavirus infizieren.

Laut den RKI-Zahlen wurden am von Dienstag- auf Mittwochmorgen weitere fünf Neuinfektionen im Landkreis Landsberg festgestellt, am Dienstag war keine Neuinfektion gemeldet worden, am Montag waren es vier. Aktuell beläuft sich die Gesamtzahl der Personen, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden, auf 3949.

Leicht rückläufig ist auch die Zahl der Personen, die sich in Isolation aufhalten müssen. Derzeit befinden sich laut Landratsamt 129 (Dienstag: 140) positiv getestete Personen und 179 (183) Kontaktpersonen in Quarantäne. Fünf an Covid-19 erkrankte Menschen werden im Klinikum behandelt, davon befinden sich drei auf der Intensivstation, zwei davon werden beatmet.

Was gilt, wenn im Landkreis Landsberg die Inzidenz unter 50 sinkt?

Wenn nun die 50er-Inzidenz möglicherweise bald unterschritten wird: Wie sieht es dann mit weiteren Lockerungen aus? So schnell wird es jedenfalls nicht gehen. Damit diese auf Antrag des Landkreises vom Gesundheitsministerium genehmigt werden, muss die Sieben-Tage-Inzidenz mindestens fünf Tage hintereinander unter 50 bleiben, bevor dann nach zwei Tagen diese neuen Regeln wirksam werden können.

Sollte es dazu kommen, fiele zum Beispiel die Pflicht weg, einen negativen Corona-Test vorzulegen, wenn man sich in einem Biergarten mit Personen aus einem anderen Haushalt an einen Tisch setzen will, ebenso bei Kontaktsport im Außenbereich und bei kontaktlosem Sport in geschlossenen Räumen. Auch eine Terminvereinbarung beim Besuch von Ladengeschäften ist dann nicht mehr notwendig.

Der Landkreis Starnberg ist schon unter 50

Im Nachbarlandkreis Starnberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bereits unter 50 gefallen, sie liegt bei 46,1, Aichach-Friedberg und Fürstenfeldbruck liegen zwischen 50 und 100, Augsburg-Land, Ostallgäu und Weilheim-Schongau bei über 100. (lt)

