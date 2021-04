Landkreis Landsberg: Corona-Inzidenz bleibt über 100

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bleibt am zweiten Tag hintereinander über 100. Nun droht die Notbremse ab Ostermontag.

Im Landkreis Landsberg droht ab Ostermontag die Notbremse. Auch am Karfreitag liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner) über 100. Bleibt das auch am Ostersamstag so, gelten ab Montag verschärfte Corona-Regeln.

Laut Robert-Koch-Institut sank die Corona-Inzidenz im Landkreis von 107,2 am Donnerstag auf 105,6 am Freitag. Vom Landratsamt gemeldet wurden 22 Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Zahl der Infizierten auf 3322. Keine Veränderungen gab es bei den Todesfällen (61). Laut Landratsamt befinden sich derzeit 194 (Donnerstag: 175) positiv Getestete in Quarantäne, hinzu kommen 650 (674) Kontaktpersonen, die ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Was die Notbremse im Landkreis Landsberg bedeutet

Sollte der Inzidenzwert auch am Ostersamstag über 100 liegen, gelten ab Ostermontag verschärfte Corona-Auflagen. Das hat Auswirkungen auf das private wie das öffentliche Leben. Denn die Notbremse bedeutet, dass sich dann nur noch der eigene Haushalt mit einer weiteren haushaltsfremden Person treffen darf, und dass der Einzelhandel, mit Ausnahme von Supermärkten, Baumärkten oder Drogerien, schließen müsste. Allerdings dürften die Einzelhandel Click & Collect anbieten, teilt das Landratsamt mit. Auch Museen müssten wieder schließen. Sport ist dann nur noch mit den im eigenen Haushalt lebenden und einer weiteren Person möglich. Außerdem würde im Landkreis Landsberg wieder eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr gelten.

Lesen Sie dazu auch: