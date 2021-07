Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg geht schleichend nach oben

Im Landkreis Landsberg werden wieder etwas vermehrt Corona-Infektionen festgestellt. Wie sich die Entwicklung der vergangenen Woche darstellt.

Auch im Landkreis Landsberg haben sich in den vergangenen Tagen die Corona-Inzidenzwerte erhöht - und zwar sogar etwas stärker als im Bundesdurchschnitt. Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut für Landsberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 6,6, am Vortag waren es 5,0 und vor rund einer Woche gab es zwei Tage, an denen der Wert auf null gesunken war.

Zuletzt werden zwei neue Corona-Fälle festgestellt

Zunächst waren am vergangenen Wochenende zwei Corona-Tests positiv ausgefallen, womit der Inzidenzwert auf 1,6 stieg. Dann folgten bis Donnerstagmorgen vier neue Fälle, woraus sich eine Inzidenz von 5,0 errechnete. Nun kamen bis Freitagmorgen weitere zwei Corona-Nachweise hinzu, was die Inzidenz auf 6,6 erhöhte.

Im Bundesdurchschnitt stieg die Inzidenz von zeitweise unter 5 auf inzwischen 5,5. Damit liegt der Landkreis Landsberg aktuell etwas über dem bundesweiten Mittel. (ger)

