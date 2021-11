Landkreis Landsberg

vor 2 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg so hoch wie nie - woran liegt's?

Plus Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt im Kreis Landsberg rasant. Wo sich momentan viele Menschen anstecken und welche Altersgruppe ganz besonders betroffen ist.

Von Dominik Stenzel

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg steigen immer weiter. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) bei 226,4 und erreichte damit einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie. Im Gesundheitsamt glaubt man nicht an eine baldige Umkehr des Trends. Unterdessen ist klar, wo und in welchen Bereichen des Lebens sich die meisten Menschen infizieren. Auch zu den Auffrischungsimpfungen („Booster“-Impfungen) gibt es Neuigkeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen