Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg fällt wieder unter 40

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Landsberg schwächt sich wieder etwas ab. Im Klinikum werden vier Covid-19-Patienten behandelt.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist wieder unter den Wert von 40 gefallen. Stand Donnerstagmorgen hat das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 39,9 errechnet. Diese Zahl sagt aus, wie viele von 100.000 Personen innerhalb von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Am Mittwoch lag der Inzidenzwert bei 46,5.

Im Laufe des Mittwochs wurden laut RKI fünf neue positive Tests registriert, sodass die Gesamtzahl der seit Februar 2020 positiv getesteten Personen im Landkreis Landsberg auf 4011 gestiegen ist.

Landsberg hat die zweitniedrigste Inzidenz in der Region

Kaum verändert ist die Zahl der Menschen, die sich wegen Corona in Quarantäne befinden müssen. Es handelt sich um 92 (Mittwoch: 98) positiv getestete Personen und 124 (123) enge Kontaktpersonen. Im Landsberger Klinikum werden weiterhin vier Covid-19-Patienten behandelt, drei davon befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet, berichtet das Landratsamt.

Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen hat Landsberg momentan den zweitniedrigsten Inzidenzwert, am niedrigsten ist er in Starnberg (32,2), am höchsten in Augsburg-Land (77,3). (lt)

