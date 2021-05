Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg steigt weiter leicht an

Im Landkreis Landsberg ist bei Corona keine weitere Entspannung in Sicht. Die Tendenz geht eher nach oben.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg steigt erneut leicht an. Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 74 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen und gerechnet auf 100.000 Einwohner. Am Samstag und Sonntag lag dieser Wert bei jeweils 70,7, in der Vorwoche pendelte er zwischen 61,5 und 67,3.

Zwischen Sonntag- und Montagmorgen wurden vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet, die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Landkreis positiv getesteten Personen stieg damit auf 3944. Aktuell befinden sich nach Angaben des Landratsamts 146 positiv getestete Personen in Quarantäne (Sonntag: 150), daneben weitere 180 (192) Kontaktpersonen.

Auch in den Nachbarlandkreisen bewegt sich wenig

Wenig verändert zeigt sich auch die Corona-Lage in den umliegenden Landkreisen. Starnberg weist mit 57,8 weiterhin den niedrigsten Inzidenzwert aus, Aichach-Friedberg, Fürstenfeldbruck und Weilheim-Schongau liegen knapp unter 100, das Ostallgäu und der Landkreis Augsburg mit 140,2 und 129 deutlich darüber. (lt)

