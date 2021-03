vor 43 Min.

Landkreis Landsberg: Corona-Inzidenz steigt, weiteres Todesopfer

Die beginnende dritte Corona-Welle erreicht auch den Landkreis Landsberg. Über das Wochenende werden einige neue Infektionen gemeldet und es gibt ein weiteres Todesopfer.

Von Dominic Wimmer

Normalerweise werden rund um die Wochenenden niedrige Infektionszahlen mit dem Coronavirus gemeldet, weil weniger getestet wird. Doch auch im Landkreis Landsberg zeigt sich der bundesweite Trend: Die Werte steigen stark an. Das geht aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor. Laut Datensatz vom Sonntagmorgen sind im Vergleich zum Vortag nicht nur 13 neue Infektionen hinzugekommen, sondern auch ein weiteres Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19.

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Landsberg 59 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. 3230 Personen haben sich insgesamt bislang infiziert oder sind positiv getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis Landsberg 97 positive Fälle. Das wirkt sich auf den Inzidenzwert, umgerechnet auf 100.000 Einwohner, aus. Er liegt jetzt bei 80,6. Seit Freitag (48,2) ist dieser Wert über den Samstag (69,8) stark angestiegen. In Landkreisen mit Inzidenzwerten über 50 gelten nach drei Tagen stärkere Einschränkungen, die vor allem den Einzelhandel betreffen. Dort ist Shopping zum Beispiel nur noch nach Terminvereinbarung möglich.

