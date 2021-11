Corona-Inzidenzwert auf neuem Höchststand - immer mehr Event-Absagen

Beim Inzidenzwert der Corona-Infektionen gibt es einen neuen Höchstwert. Veranstalter von Adventsmärkten und Konzerten reagieren.

Mit einem Wert von 423,1 hat der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg einen neuen Höchststand in der Pandemie erreicht. Dieser Wert geht aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor und sagt aus, wie viele Personen sich auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen infiziert haben. In den vergangenen sieben Tagen wurden somit insgesamt 512 Infektionen im Landkreis Landsberg festgestellt. Als genesen gelten aktuell laut Landratsamt 5340 Personen.

Aktuell befinden sich 830 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Quarantäne, außerdem 357 Kontaktpersonen, so das Landratsamt weiter. Derzeit werden im Klinikum 21 Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Derweil häufen sich die Event-Absagen im Landkreis Landsberg. Nachdem zuletzt am Ammersee-Westufer diverse Christkindlmärkte und die Aktion "Dießen leuchtet" abgesagt worden waren, wird es dieses Jahr in Kaufering auch wieder keinen Adventsmarkt geben.

"Angesichts der inzwischen sehr hohen Infektionszahlen und vor allem der außerordentlich hohen Belastung von Kliniken und speziell Intensivstationen in der ganzen Region halten wir eine Durchführung des Marktes für das falsche Signal. Daher hat sich der Markt Kaufering dazu entschlossen, den allseits beliebten Adventsmarkt auch in diesem Jahr abzusagen", heißt es in einer Pressemitteilung. "Bleibt zu hoffen, dass sich die Lage möglichst schnell beruhigt und wenig Menschen von schweren Corona-Verläufen betroffen sind. Hoffentlich sieht es im nächsten Jahr dann wirklich wieder anders aus und wir können wieder gemeinsam feiern."

Lesen Sie dazu auch

Kein Adventsbasar in Oberbergen, kein Konzert in St. Ottilien

Auch der Oberberger Adventsbasar fällt aus. Traditionell sollte der Adventsbasar des Soldaten- und Kameradschaftsverein am Samstag vor dem ersten Advent stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie muss die für den 27. November geplante Veranstaltung am Bruder-Konrad-Haus ausfallen. "Die Absage fällt uns schwer. Aber die Gesundheit aller steht an erster Stelle", so Vereinsvorsitzender Gerd Vilgertshofer.

Die Christ-König-Messe, die am 21. November in der Klosterkirche St. Ottilien stattfinden sollte, wurde ebenfalls abgesagt. "Die Situation der Corona-Pandemie hat sich in den zurückliegenden Tagen deutlich verschärft. Trotz der Hygienekonzepte, auf Grundlage der geltenden Regel 2G, ist der Schutz von Musikern und Publikum die höchste Priorität einzuräumen. Nach Absprache mit allen Beteiligten können wir dieser Verantwortung nur mit einer Absage des Termins gerecht werden. Wir tragen der erhöhten Vorsicht der Geimpften Rechnung", so Bruder Odilo Rahm. Als Ausweichtermin ist der Sonntag, 30. Oktober, vorgesehen.