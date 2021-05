Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg bleibt stabil

Im Landkreis Landsberg bleibt der Corona-Inzidenzwert stabil. Wie viele Menschen bereits geimpft sind.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) bleibt im Landkreis Landsberg konstant unter 50. Am Freitag sank der Wert im Vergleich zum Vortrag leicht von 39,9 auf 39,1. Das Robert-Koch-Institut meldete fünf Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 4016 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert.

Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 93 (Donnerstag: 92) positiv Getestete in Quarantäne. Weitere 111 (124) enge Kontaktpersonen müssen ebenfalls zu Hause bleiben. Seit Beginn der Pandemie sind 67 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

So ist die Lage im Klinikum Landsberg

Auch im Landsberger Klinikum ist die Corona-Lage stabil. Wie am Vortag auch befinden sich dort laut Landratsamt am Freitag vier Covid-19-Patienten in Behandlung - davon zwei auf der Intensivstation. Die beiden Betroffenen müssen beatmet werden.

Das Landratsamt hat auch neue Impfzahlen veröffentlicht. Demnach sind bislang im Impfzentrum in Penzing 29.761 Erstimpfungen und 11.137 Zweitimpfungen durchgeführt worden. Die Hausärzte haben 14.482 Patienten eine Erstimpfung verabreicht und 1503 eine Zweitimpfung.

Im Landkreis Landsberg werden Impfungen im Impfzentrum und bei Hausärzten durchgeführt. Foto: Thorsten Jordan

Wie das Landratsamt mitteilt, sind aus der Priorisierungsgruppe zwei 14.625 Personen geimpft worden, 15.588 Personen sind in dieser Gruppe registriert. Aktuell werden Angehörige der dritten Priorisierungsgruppe geimpft. Von den 12.366 registrierten hätten bislang 2832 ihre Erstimpfung erhalten.

