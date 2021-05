Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt wieder

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg liegt weiter stabil unter 100. Lockerungen ab kommender Woche sind damit wahrscheinlich.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg bleibt stabil. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) am Mittwoch auf 61,5 gesunken. Am Dienstag hatte er noch bei 66,5 gelegen. Nur vier Landkreise in Bayern haben aktuell einen niedrigeren Inzidenzwert - Spitzenreiter ist Neustadt an der Waldnaab (46,6).

Bleibt der Wert stabil unter 100, werden in entsprechenden Regionen bereits ab Montag die Corona-Maßnahmen gelockert. So dürfen beispielsweise Gastronomen ihre Außenbereiche unter strengen Auflagen wieder öffnen.

Sieben Covid-19-Patienten im Landsberger Klinikum

Im Vergleich zum Vortag meldete das RKI im Kreis Landsberg zehn weitere Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 3880 Menschen positiv auf das Virus getestet. 64 Menschen starben bislang mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 167 Personen wegen einer Infektion in Quarantäne (Vortag: 175), 245 weitere gelten als enge Kontaktpersonen und müssen daher zu Hause bleiben (Vortag: 261). Im Landsberger Klinikum werden sieben Covid-19-Patienten behandelt. Zwei befinden sich auf der Intensivstation, einer von ihnen muss beatmet werden.

Im Landkreis Landsberg wurden Stand Sonntag 24.078 Menschen gegen das Coronavirus erstgeimpft, 8074 haben bereits ihre Zweitimpfung erhalten. Die Hausärzte haben zusätzliche 7719 Erstimpfungen und 161 Zweitimpfungen durchgeführt (Stand Dienstag). (lt)

