Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg stabil - Jubiläum beim Impfen

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt am Freitag leicht. Das Landratsamt vermeldet ein weiteres Jubiläum im Penzinger Impfzentrum.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg verhält sich weiter stabil. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) lag er am Freitag bei 67,3 und ist damit im Vergleich zum Donnerstag (65,7) nur leicht gestiegen. Damit könnte es ab Montag Lockerungen geben: Gastronomiebetriebe dürften nach einem Beschluss des bayerischen Kabinetts unter strengen Auflagen ihre Außenbereiche öffnen, außerdem sind wohl auch Besuche im Kino oder Theater wieder möglich. Wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamts mitteilt, sind Öffnungen jedoch nicht nur an die Inzidenz geknüpft, sondern vor allem an die Genehmigung des Gesundheitsministeriums. Diese liege aktuell noch nicht vor.

Im Vergleich zum Vortag meldet das RKI im Kreis Landsberg 14 weitere Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 3916 Menschen positiv auf das Virus getestet. 64 Menschen starben bislang mit oder an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

25.000 Erstimpfungen durch das Penzinger Impfzentrum

Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich aktuell 167 Personen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne (Vortag: 168), 246 weitere gelten als enge Kontaktpersonen und müssen daher zu Hause bleiben (Vortag: 252). Im Landsberger Klinikum werden sieben Covid-19-Patienten behandelt. Zwei befinden sich auf der Intensivstation - beide müssen beatmet werden.

Stand Mittwoch wurden 24.933 Personen durch das Penzinger Impfzentrum erstgeimpft, 8.453 haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. Am Donnerstag gab der Landkreis Landsberg auf seiner Facebookseite allerdings bekannt, dass mittlerweile 25.000 Erstimpfungen durchgeführt wurden. Die Zahlen werden zweimal wöchentlich aktualisiert.

Die Hausärzte haben nach Angaben des Landratsamts zusätzliche 8766 Erstimpfungen und 240 Zweitimpfungen durchgeführt (Stand Mittwoch). (lt)

Lesen Sie dazu auch: