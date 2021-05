Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg steigt leicht an

Die Corona-Neuinfektionen bewegen sich im Landkreis Landsberg weiter auf niedrigem Niveau. Welche Lockerungen ab Montag möglich sind.

Wie das Landratsamt mitteilt, beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg am Freitag 29,1. Der Wert gibt an, wie viele Personen im Landkreis pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden, und lag am Donnerstag noch bei 26,6. Bleibt der Inzidenzwert unter 35, sind ab Montag weitere Lockerungen möglich.

Bleibt der Inzidenzwert auch die nächsten Tage unter 35, sind nach Angaben des Landratsamts ab Montag Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen möglich. Wie Landratsamts-Sprecher Wolfgang Müller sagt, dürfen sich dann drei Hausstände treffen, wenn eine Gesamtzahl von zehn Personen nicht überschritten wird.

Innerhalb des vergangenen Tages haben bei fünf weiteren Personen Coronatests positiv angeschlagen. Damit erhöht sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten auf 4052. Bisher sind 68 Menschen im Landkreis Landsberg im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben.

Drei Covid-19-Patienten im Klinikum Landsberg

Derzeit befinden sich 65 positiv getestete Landkreisbürger in Quarantäne (Vortag: 71), weitere 59 müssen als Kontaktperson 1 in Isolation bleiben. (Vortag: 70). Im Klinikum werden derzeit drei Covid-19-Patienten behandelt, am Donnerstag waren es noch vier. Eine Person befindet sich auf der Intensivstation und muss beatmet werden.

Die aktuellen Zahlen, die das Landratsamt zum Fortschritt bei den Impfungen im Impfzentrum veröffentlicht hat, stammen vom Mittwoch, 26. Mai: Bis dahin gab es insgesamt 31.007 Erst- und 13.029 Zweitimpfungen. Die Hausärzte im Landkreis haben nach Angaben des Landratsamts inzwischen 15.635 Personen zum ersten, 2739 zum zweiten Mal geimpft (Stand: Donnerstag, 27. Mai). (lt)

