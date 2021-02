vor 33 Min.

Landkreis Landsberg: Corona-Inzidenzwert sinkt

Erstmals seit einigen Tagen sinken die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg wieder. Wie die Lage im Klinikum ist.

Von Thomas Wunder

Teils massive Corona-Ausbrüche in zwei Senioreneinrichtungen und einer Asylunterkunft lassen die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg in den vergangenen Tagen stark ansteigen. Am Dienstag gehen die Werte leicht zurück.

So meldet das Landratsamt am Dienstag zwei Neuinfektionen. Insgesamt haben sich damit im Landkreis 2798 Personen mit dem Virus infiziert. Derzeit befinden sich 111 (Montag: 113) positiv Getestete in Quarantäne, dazu kommen noch 198 (181) Kontaktpersonen, die zu Hause bleiben müssen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet angibt, sank von 93,1 am Montag auf 88,9 am Dienstag.

Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt aktuell acht Covid-19-Patienten behandelt. Einer weniger als am Vortag. Zwei Betroffene befinden sich auf der Intensivstation, einer muss dort künstlich beatmet werden.

