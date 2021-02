vor 6 Min.

Landkreis Landsberg: Corona-Inzidenzwert sinkt unter 40

Die Corona-Ampel springt im Landkreis Landsberg wieder von Rot auf Gelb. Auch im Klinikum Landsberg entspannt sich die Lage leicht.

Von Frauke Vangierdegom

Im Landkreis Landsberg ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner gerechnet) deutlich gesunken. Lag dieser Wert am Dienstag noch bei 54, vermeldet das Landratsamt Landsberg am Mittwoch einen Wert von 39,9.

Um vier Personen ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten von Dienstag auf Mittwoch im Landkreis gestiegen, wie das Landratsamt meldet. Damit ist Zahl der insgesamt positiv getesteten Menschen auf 2866 gestiegen, rund 2716 seien in der Zwischenzeit wieder genesen. 38 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen. Aktuell befinden sich 112 Infizierte sowie 166 Kontaktpersonen in Quarantäne. Am Dienstag waren es 108 Infizierte und 143 Kontaktpersonen.

Covid-19: Kein Patient im Klinikum Landsberg muss beatmet werden

Weiter entspannt hat sich die Situation im Klinikum Landsberg. Am Mittwoch werden dort noch neun Covid-19-Patienten behandelt (am Dienstag waren es zwölf), drei befinden auf der Intensivstation. Beamtet werden muss laut Landratsamt momentan kein Patient.

