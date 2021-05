Corona-Lage im Landkreis Landsberg bleibt stabil

Das Robert-Koch-Institut ermittelt am Sonntag für den Landkreis Landsberg exakt die gleiche Sieben-Tage-Inzidenz wie einen Tag zuvor. Der Anstieg ist damit gestoppt.

Exakt die gleiche Sieben-Tage-Inzidenz wie am Samstag hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen für den Landkreis Landsberg gemeldet. Wie 24 Stunden zuvor wurden 70,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mittels positiver Tests registriert. Zwischen Samstag- und Sonntagmorgen wurden so neun neue Infektionen gezählt, sodass seit Beginn der Pandemie nun insgesamt 3940 Corona-Fälle bekannt geworden sind.

Laut Landratsamt befinden sich momentan 150 positiv getestete Personen in Quarantäne, darüber hinaus 192 Kontaktpersonen, am Samstag waren es noch 161 beziehungsweise 209.

Der in den Tagen zuvor registrierte stetige leichte Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg ist damit fürs Erste gestoppt. Seit Mittwoch hatte sich der Inzidenzwert von 61,5 auf 70,7 erhöht.

Am Samstag hatte das RKI auch einen weiteren Todesfall im Landkreis Landsberg gemeldet, die Zahl der mit oder an Covid-19 gestorbenen Personen erhöhte sich damit auf 65.

Was sich ab Montag im Landkreis Landsberg ändert

Weil im Landkreis Landsberg die Inzidenz weiterhin deutlich unter 100 liegt, gibt es ab dem morgigen Montag einige Lockerungen. Sie betreffen unter anderem die Außengastronomie, Theater, Konzerte, Kinos und sportliche Aktivitäten. (lt)

