Corona-Lage im Landkreis Landsberg verschärft sich

Erstmals seit Langem reißt der Landkreis Landsberg den Corona-Inzidenzwert von 35. Bald könnten neue Regeln gelten.

19,1 am Samstag, 15,0 am Sonntag, 22,4 am Montag, 25,8 am Dienstag, 30,8 am Mittwoch und 44,1 am Donnerstag. Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt beständig. Erstmals seit Langem wurde der kritische Wert von 35 überschritten. Die aktuellen Zahlen gehen aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hervor.

Das bedeutet auch, dass in wenigen Tagen verschärfte Regeln für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben gelten könnten, wenn der Wert im Landkreis Landsberg über dieser Marke bleibt. Der Inzidenzwert sagt aus, wie viele Personen sich binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben beziehungsweise positiv getestet wurden. Liegt der Inzidenzwert an drei Tagen hintereinander über 35, gelten ab dem übernächsten Tag strengere Regeln.

Am Donnerstagmorgen gab das Robert-Koch-Institut (RKI) im Vergleich zum Mittwoch 16 neue Infektionsfälle bekannt. Immerhin: Im Vergleich zu den Nachbarlandkreisen steht die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg noch auf Gelb. In der Region steht sie vielerorts bereits auf 50 - das heißt, dass Inzidenzwerte über 50 erreicht werden.

