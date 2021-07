Corona: Landkreis Landsberg bietet Sonderimpfaktionen an

Auch der Landkreis Landsberg bietet Sonderimpfaktionen gegen das Coronavirus an. Was Interessierte wissen müssen.

Für alle, die bisher noch kein Impfangebot gegen das Coronavirus wahrgenommen haben, das aber nun unkompliziert nachholen möchten, sind im Landkreis Landsberg weitere Impfaktionen geplant. Das teilt das Landratsamt mit. Wer sich impfen möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung kommen und muss lediglich seinen Impfpass und seinen Personalausweis mitbringen. Das sind die Termine:

Freitag, 23 Juli, Impftag im Foyer des Landratsamts:

Von 9 bis 17 Uhr werden zwei Ärzte mit ihren Teams im Landratsamt Landsberg, Von-Kühlmann-Str. 15, vor Ort sein und alle Personen ab zwölf Jahren impfen, die geimpft werden möchten, selbstverständlich nach einem Vorgespräch mit einem Arzt. Verimpft wird ein mRNA Impfstoff (BioNTech/Moderna). Es ist keine Anmeldung notwendig; es kann deshalb zu geringfügigen Wartezeiten kommen. Mitzubringen ist ein Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) und der Impfpass. Der Zugang erfolgt über den Eingang zur Kfz-Zulassungsstelle.

Samstag, 24. Juli, Impftag im Impfzentrum Penzing:

Von 9 bis 17 Uhr werden vier Ärzte mit ihren Teams am Impfzentrum in Penzing (Gelände ehemaliger Fliegerhorst) alle Personen ab zwölf Jahren mit einem mRNA Impfstoff (BioNTech/Moderna) impfen, die geimpft werden möchten. Es ist keine Anmeldung notwendig; es kann deshalb zu geringfügigen Wartezeiten kommen. Mitzubringen ist ein Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) und der Impfpass.

Lesen Sie dazu auch

Auch an Schulen im Landkreis Landsberg gibt es ein Impfangebot

Darüber hinaus wird das Impfzentrum auch den Schulen im Landkreis ein Impfangebot machen, und bei Bedarf mit mobilen Impfteams an den Schulen impfen, teilt das Landratsamt mit.

Das Landratsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich, insbesondere bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen von zwölf bis 18 Jahren, lediglich um ein Angebot handelt, und nicht etwa um eine Impfempfehlung. Der Impfstoff des Herstellers BioNTech sei in der Europäischen Union ab zwölf Jahren zugelassen und könne somit nach vorheriger Aufklärung und Einwilligung der Jugendlichen und deren Erziehungsberechtigten verimpft werden

Fußgängerzone Landsberg:

Darüber hinaus sind Sonderimpftage am Freitag, 6. August (13 bis 18 Uhr), und am Samstag, 7. August, (9 bis 17 Uhr) in der Landsberger Fußgängerzone/Hauptplatz geplant. Details dazu werden noch rechtzeitig bekannt gegeben. (lt)