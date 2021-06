Corona-Regeln in Landsberg: Polizei kontrolliert weiterhin

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg ist im freien Fall. Die Regeln werden Stück für Stück gelockert. Worauf die Polizei weiterhin achten wird.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg liegt stabil unter 35 und seit Montag gelten weitere Lockerungen. Die Polizeiinspektion Landsberg appelliert an die Bürger und Besucher des Landkreises Landsberg, sich weiterhin an die gültigen Bestimmungen der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. „Insbesondere weisen wir darauf hin, dass das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen nach wie vor untersagt ist“, so Pressesprecher Matthias Kammerer.

In der nächsten Zeit würden weiterhin verstärkt Kontrollen, insbesondere im Bereich der Altstadt Landsberg, stattfinden. Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf größere feiernde Gruppen und Ansammlungen, die den erforderlichen Mindestabstand nicht einhalten. Festgestellte Verstöße würden konsequent zur Anzeige gebracht und dem zuständigen Landratsamt zur Ahnung vorgelegt. (lt)

