Corona: So ist die Infektionslage im Landkreis Landsberg

In Deutschland ist die vierte Corona-Welle im Anmarsch. Auch im Landkreis Landsberg steigt die Inzidenz.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hat die vierte Corona-Welle in Deutschland begonnen. Das gab das RKI am Samstag bekannt. Deutschlandweit wurden 8092 Neuinfektionen registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 51,6. Auch im Landkreis Landsberg zeichnet sich ein Anstieg der Zahlen ab.

Nach Angaben von Landratsamt und RKI lag der Inzidenzwert (neue Infektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern) am Samstag bei 19,1. Zum Vergleich: Vor einer Woche war er noch bei 11,6. Im Vergleich zum Freitag wurden vier neue Infektionen registriert. Derzeit befinden sich 47 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Isolation und darüber hinaus 65 enge Kontaktpersonen ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben des Landratsamtes hatten zuletzt vor allem Party-Urlauber aus dem Landkreis Landsberg Infektionen aus dem Süden Europas mit nach Hause gebracht.

Bei den Impfquoten liegt der Landkreis laut Landratsamt derzeit bei diesen Werten: Im Impfzentrum Penzing wurden 37.419 Impfungen, davon 34.801 Zweitimpfungen durchgeführt, bei den Hausärzten waren es 27.178 beziehungsweise 26.345 (Stand 18. August). Insgesamt leben zwischen Lech und Ammersee derzeit rund 120.000 Menschen.

