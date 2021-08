Corona: So ist die Lage in den Seniorenheimen im Kreis Landsberg

Plus In den Einrichtungen im Kreis Landsberg hat sich die Situation entspannt - auch wegen der Impfungen. Sorgen bereitet die Ausbreitung der Deltavariante.

In der Pandemie ist insbesondere die Sorge um die Seniorenheime groß. Welche verheerenden Folgen ein Ausbruch des Coronavirus in den Einrichtungen haben kann, hat sich bereits mehrfach gezeigt. Durch den Impffortschritt hat sich aber auch im Landkreis Landsberg die Lage entspannt – die strengen Regeln konnten etwas gelockert werden. Für Sorgenfalten sorgt bei den Heimleitern allerdings die Ausbreitung der hoch ansteckenden Deltavariante. Das LT hat sich umgehört, welche Maßnahmen deswegen getroffen werden und mit welchen Problemen die Einrichtungen zu kämpfen haben.