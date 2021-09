Corona: So ist die Situation in den Kindergärten im Kreis Landsberg

Plus In den Kindergärten im Kreis Landsberg gibt es bei den Corona-Regeln zwar Erleichterungen. Die Einrichtungen haben aber auch mit Problemen zu kämpfen.

Die Kindergärten im Landkreis Landsberg sind in das neue Jahr gestartet. Auch wenn es bei den Regeln Erleichterungen gibt: Der Alltag ist nach wie vor von Corona geprägt – gerade für die Kinder und das Personal ist die Situation weiter nicht einfach. Auf Nachfrage unserer Zeitung ziehen Leiterinnen eine erste Bilanz.