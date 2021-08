Corona: So wird die 3G-Regel im Landkreis Landsberg umgesetzt

Plus Im Kreis Landsberg gelten seit Montag verschärfte Corona-Vorschriften. Im Gasthaus oder beim Friseur gilt die 3G-Regel. Die Betreiber stellt das vor Herausforderungen.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Landsberg steigen weiter. Seit Montag gilt die 3G-Regelung – ins Gasthaus oder zum Friseur dürfen nur noch nachweislich gegen das Virus Geimpfte, Genesene und Getestete. Bei den meisten Betreibern stößt das zwar auf Verständnis, allerdings sehen gerade Gastronomen bei der Umsetzung auch jede Menge Probleme auf sich zukommen.