Landkreis Landsberg: Corona-Tests ausweiten

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Landsberg nimmt zu. LT-Redakteur Thomas Wunder fordert mehr Testmöglichkeiten.

Die Stadt Memmingen und der Landkreis Fürstenfeldbruck haben den Warnwert erstmals überschritten, die Stadt München erneut. Seit dem Wochenende ist klar: Auch der Landkreis Landsberg rückt näher an den Frühwarnwert heran. Denn die Zahl der Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist von 16 auf 30 angestiegen. Liegen die Testergebnisse von Sonntag und Montag vor, könnte die Zahl noch steigen.

Egal, wie man über die Sinnhaftigkeit von Frühwarnwert und Warnwert urteilt: Sind sie überschritten, wird es auch im Landkreis Landsberg weitreichende Vorschriften und Einschränkungen geben – etwa die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen oder die Beschränkung der Gästezahl bei privaten Feiern auf 50 Personen.

Auch am Wochenende in Penzing testen?

Im Landratsamt wird man nun darüber nachdenken müssen, ob es nicht Sinn macht, auch am Wochenende Corona-Tests im Pandemiezentrum in Penzing anzubieten. Wer etwa an einem Freitag Symptome zeigt, muss aktuell bis Montag warten, bis ein Test möglich ist. Doch je früher ein Ergebnis vorliegt, desto früher können mögliche Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden, und umso geringer ist die Gefahr, dass weitere Personen sich mit dem Virus anstecken.

Zudem ist es für Betroffene eine ungute Situation, wenn sie mehrere Tage auf einen Test und das Testergebnis warten müssen.

