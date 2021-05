Corona: Weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Erstmals seit längerer Zeit gibt es im Landkreis Landsberg keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Jedoch stirbt eine weitere Person nach einer Corona-Infektion.

Meldeverzögerung nach dem Wochenende oder tatsächlicher Trend? Im Landkreis Landsberg hat es im Vergleich zum Montag keinen weiteren Infektionsfall mit dem Coronavirus gegeben. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vom Dienstagmorgen hervor. Demnach haben sich seit Beginn der Pandemie im Landkreis Landsberg 3944 Personen mit dem Virus infiziert.

Wie das Landratsamt Landsberg am Dienstagnachmittag auf Nachfrage erklärte, gab es jedoch einen weiteren Todesfall, der in den Zahlen des RKI bislang nicht aufgeführt ist. Nach Angaben von Pressesprecher Wolfgang Müller starb eine betagte Person mit Vorerkrankungen mit oder an Covid-19. Damit erhöht sich die Anzahl seit Beginn der Pandemie auf 67.

Der Inzidenzwert für den Landkreis Landsberg ist von 70,7 auf 59,0 gesunken. Er sagt aus, wie viele Infektionsfälle es binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Nach Angaben des Landratsamtes befinden sich 140 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 183 Kontaktpersonen. Im Klinikum werden derzeit fünf Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation (beatmet).

Stand 9. Mai wurden im Impfzentrum in Penzing 25.704 Erst- und 9287 Zweitimpfungen durchgeführt. Bei den Hausärzten waren es 10.373 Erstimpfungen und 287 Zweitimpfungen im Landkreis Landsberg.

Seit Montag gibt es weitere Erleichterungen in der Region. So dürfen beispielsweise Gastronomen wieder im Freien bewirten.

