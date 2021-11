Landkreis Landsberg

vor 32 Min.

Corona: Wie sich 2G im Landkreis Landsberg auswirkt

Plus Die verschärften Corona-Regeln wirken sich auf die Kultur- und Freizeitbranche im Landkreis Landsberg aus. Unter anderem auf die Eröffnung der Kultdisko Sommerkeller.

Von Vanessa Polednia

Der Diskobetreiber Stefan Egger hat auf sein Bauchgefühl gehört. Und seine Intuition sagt: „Aufgrund der extrem hohen Infektionszahlen und den daraus resultierenden Regeln verschiebe ich die Eröffnung des Sommerkellers“, so der Dießener am Telefon. Bei vielen Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten bleibt Ungeimpften aktuell der Zutritt in der Regel verwehrt: Denn in Fitnessstudios, Theater, Diskotheken und Kinos gilt 2G. Wie hat sich dort das Besucherverhalten geändert? Das LT fragt nach.

