Corona im Kreis Landsberg: Viele Neuinfektionen und weiteres Todesopfer

Der bundesweite Trend zeigt sich auch im Landkreis Landsberg. Die Zahl der Corona-Fälle übersteigt eine bestimmte Marke und es gibt einen weiteren Covid-Todesfall.

Noch nie hat es in Deutschland so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 66.884 Ansteckungen und erstmals kletterte der Inzidenzwert (Infektionen binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) auf einen Wert von über 400 (404,5). Deutschlandweit wurden 335 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Auch im Landkreis Landsberg gab es erneut ein Opfer. Somit sind in der Region seit Pandemiebeginn 95 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

Mehr als 7000 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Landsberg

Zwischen Ammersee und Lech wurden im Vergleich zum Vortag 68 neue Infektionsfälle registriert. 7033 haben sich offiziell mit dem Coronavirus seit Pandemiebeginn infiziert und damit wurde die 7000er-Marke erstmals überschritten. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 541,2. Wie hoch die Klinik-Auslastung im Landkreis Landsberg derzeit ist, teilt das Landratsamt im Laufe des Vormittags mit. Am Montag war mit 35 Covid-Patienten ein neuer Höchststand erreicht worden.

