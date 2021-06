Landkreis Landsberg

Corona trübt auch dieses Fronleichnamsfest im Kreis Landsberg

Der Landsberger Stadtpfarrer Michael Zeitler: In diesem Jahr werden an Fronleichnam zwar festliche Gottesdienste gefeiert - die sonst üblichen Prozessionen wird es aber nicht geben.

Ob es die klassische Prozession durch die Gemeinde – mit Stopps an blütenverzierten Altären – oder die ausgefallenere Variante, bei der die Katholiken gemeinsam mit dem Schiff auf dem Ammersee fahren, ist: An Fronleichnam gefährdet normalerweise nur das Wetter die groß angelegten Veranstaltungen. Doch am 3. Juni stellt das Coronavirus die Pfarreien vor Probleme. Unsere Redaktion hat bei Pfarrern im Landkreis Landsberg nachgefragt, wo die Schwierigkeiten liegen und wie der Feiertag dieses Jahr begangen wird.

