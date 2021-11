Landkreis Landsberg

17:56 Uhr

Darum sagt der Landkreis Landsberg den Sonderimpftag ab

Plus Die vierte Corona-Welle nimmt im Landkreis Landsberg weiter Fahrt auf. Das Landratsamt steht vor Problemen und erklärt die Absage des Sonderimpftags.

Von Dominik Stenzel

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg spitzt sich immer mehr zu. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind am Donnerstag 146 neue Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) schoss auf 352,0 (Mittwoch: 259,9) und erreichte den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie. Ausgerechnet jetzt musste der für Samstag geplante Sonderimpftag im Landratsamt wegen Lieferverzögerungen abgesagt werden. Im LT erklärt Pressesprecher Wolfgang Müller, wie es dazu kommen konnte. Auch zum Corona-Ausbruch in einem Landsberger Seniorenheim gibt es Neuigkeiten.

