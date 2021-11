Das Coronavirus fordert im Kreis Landsberg zwei weitere Opfer

Am Dienstagmorgen werden zwei weitere Covid-Todesfälle gemeldet. Auch die Infektionszahlen mit dem Coronavirus nehmen im Landkreis Landsberg wieder stark zu.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vom Dienstagmorgen sind im Landkreis Landsberg zwei weitere Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Seit Pandemiebeginn sind es in der Region somit nun 84 Opfer.

Darüber hinaus meldete das RKI 35 neue Infektionsfälle im Landkreis Landsberg. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang damit von 198,3 auf 225,6 im Vergleich zum Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben pro 100.000 Einwohnern infiziert haben oder positiv getestet wurden.

Nur noch geimpfte und genesene Besucher im Landsberger Klinikum

Da die Corona-Ampel seit Montag in Bayern auf Rot steht, gelten auch im Landkreis Landsberg verschärfte Regeln. Unter anderem die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Zu Wochenbeginn wurden im Klinikum Landsberg insgesamt 14 Covid-Patienten behandelt, fünf von ihnen auf der Intensivstation. Am Klinikum gilt ab 9. November für Besucher die 2G-Regel.

